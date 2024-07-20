Детали задержания мэра в Одесской области сообщили в СБУ. Фото: СБУ

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Подробиці затримання міського голови Білгород-Дністровського повідомили правоохоронці.

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На території Одещини було нейтралізоване злочинне угруповання, яке тероризувало мешканців регіону. Банду очолював голова міськради одного з портових міст регіону. Зловмисники намагалися незаконно заволодіти місцевою базою відпочинку, яка розташована на узбережжі Чорного моря. Про це 20 липня прес-центр Служби безпеки України повідомив у Telegram.

Зазначається, що бандити силою змусили власницю рекреаційного об'єкта відмовитися від 50% корпоративних прав на нього. Згодом вони поставили керувати базою відпочинку «свою» людину, яка почала шукати покупців на цей комплекс.

Коли покупці знайшлися, рекетири збиралися «віджати» у власниці решту 50% корпоративних прав.

Слідчі встановили, що мер залучив до незаконної схеми знайомого адвоката, а також підконтрольних реєстраторів та нотаріусів. Вони й мали переоформити турбазу на потенційних покупців.

Лідера банди затримали на гарячому, коли той отримував 30 тис. дол. завдатку від покупців турбази. Йому повідомили про підозру за ч. 4 ст. 189 (організація вимагання передачі права на майно з погрозою насильства над потерпілим, вчинене за попередньою змовою групою осіб в умовах воєнного стану) Кримінального кодексу України. Зловмисникам загрожує до 12 років тюрми з конфіскацією майна.

Нагадаємо, 19 липня ЗМІ повідомили, що в Одеській області співробітники Служби безпеки України затримали міського голову Білгород-Дністровського Віталія Граждана. У мерії правоохоронці провели обшуки.