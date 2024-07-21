Россияне оккупировали село Прогресс в Донецкой области. Карта: DeepState

https://racurs.ua/n197505-rossiyane-okkupirovali-selo-progress-v-doneckoy-oblasti-deepstate.html

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Російська армія продовжує атакувати на східному напрямку.

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Зокрема, окупанти захопили село Прогрес Донецької області. Також ворог просунувся у Піщаному Харківської області та в Красногорівці біля Лозуватського, Новоолександрівки, Прогресу та Андріївки в Донецькій області. Про це повідомив проект DeepState у Telegram.

Офіційного підтвердження інформації про захоплення Прогресу наразі немає.

У ранковому зведенні Генштабу ЗСУ за 21 липня повідомляється, що противник проводить інтенсивні атаки на Покровському напрямку. Впродовж дня, загалом, ворог здійснив 47 штурмових і наступальних дій. Найбільша активність російських окупантів зберігається в районах Новоолександрівки, Прогреса та Новоселівки Першої. Чотири боєзіткнення на напрямку ще тривають.

Нагадаємо, 20 липня аналітики проекту DeepState повідомляли, що армія російської федерації окупувала село Роздолівка Бахмутського району Донецької області. Також ворожі підрозділи просунулися у населеному пункті Прогрес.