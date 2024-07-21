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Ракурс
Россияне оккупировали село Прогресс в Донецкой области. Карта: DeepState

Россияне оккупировали село Прогресс в Донецкой области — DeepState

21 июл 2024, 09:19
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Російська армія продовжує атакувати на східному напрямку.


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Зокрема, окупанти захопили село Прогрес Донецької області. Також ворог просунувся у Піщаному Харківської області та в Красногорівці біля Лозуватського, Новоолександрівки, Прогресу та Андріївки в Донецькій області. Про це повідомив проект DeepState у Telegram.

Офіційного підтвердження інформації про захоплення Прогресу наразі немає.

У ранковому зведенні Генштабу ЗСУ за 21 липня повідомляється, що противник проводить інтенсивні атаки на Покровському напрямку. Впродовж дня, загалом, ворог здійснив 47 штурмових і наступальних дій. Найбільша активність російських окупантів зберігається в районах Новоолександрівки, Прогреса та Новоселівки Першої. Чотири боєзіткнення на напрямку ще тривають.

Росіяни окупували село Прогрес на Донеччині. Карта: DeepState

Росіяни окупували село Прогрес на Донеччині. Карта: DeepState

Нагадаємо, 20 липня аналітики проекту DeepState повідомляли, що армія російської федерації окупувала село Роздолівка Бахмутського району Донецької області. Також ворожі підрозділи просунулися у населеному пункті Прогрес.

Источник: Ракурс


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