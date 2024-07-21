Камала Гаррис агитировала за переизбрание Байдена, несмотря на то, что демократы и доноры стремятся снять его с гонки

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Віцепрезидентка США Камала Гарріс агітувала за переобрання президента США Джо Байдена під час події зі збору коштів у Массачусетсі в суботу, попри те, що низка однопартійців та великих донорів виступають за зняття його кандидатури.

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Ми збираємося виграти ці вибори, — каже Гарріс. — Це буде нелегко, але ми — люди, які розуміють, що будь-що вартісне потребує важкої роботи.

Хоча вона згадала про хвилювання щодо кандидатури Байдена після поганих результатів дебатів минулого місяця, Гарріс не говорила про заклики до Байдена вийти з президентських виборів 2024 року.

Про те, що група демократів нібито почала складати план того, який вигляд матиме апарат президентської кампанії Камали Гарріс і яким може бути її шлях до перемоги, у разі зняття кандидатури Джо Байдена, повідомила NBC News.

При цьому, сама Гарріс публічно продовжує заявляти, що повністю підтримує кандидатуру чинного президента США.

За даними NBC News, деякі помічники самого Байдена негативно ставляться до її кандидатури, заявляючи, що в неї «багато недоліків і жодної переваги в можливому протистоянні з Трампом».

Тим часом стан Джо Байдена після захворювання на коронавірус поліпшується, однак його досі турбують кашель і хрипота.

Пульс, артеріальний тиск, частота дихання та температура Байдена залишаються в нормі, розповів лікар президента США Кевін О’Коннор. Байден продовжує виконувати всі свої президентські обов’язки.

Що далі?

Джо Байден планує врятувати кампанію, яку багато хто з його прибічників вважає приреченою, пише Bloomberg.

Заклики демократів Палати представників і Сенату до Байдена вийти з перегонів тільки посилилися, оскільки президент був поміщений на карантин у своєму пляжному будинку в Делавері після того, як у середу його тест на коронавірус виявився позитивним. Проте, як зазначають журналісти, протягом вихідних політик активно обговорював зі своїми радниками повернення у передвиборчі перегони, як «останню спробу врятувати кампанію».

Наближені до президента кажуть, що його рішучість лише зміцніла за останні дні, попри вмовляння деяких найвищих посадових осіб його партії. Водночас це не допомогло заспокоїти навіть давніх союзників Байдена, багато з яких вважають, що його кампанія з переобрання увійшла в «смертельну спіраль».

Прибічники Байдена закликають його передати естафету віцепрезидентці Гарріс, проте сама вона досі висловлювала підтримку очільнику Білого дому.

Водночас, за словами речника президента США Кевіна Муньйоса, Байден розуміє, що «ставки високі», але наголошує, що «між сьогодні та днем виборів ще дуже багато часу», вважаючи, що зможе виправити нинішню ситуацію.

Цікаво, що після «провальних» дебатів Джо Байден зібрав більше пожертв у червні, ніж Дональд Трамп.

Reuters пише, що на основний рахунок виборчої кампанії Байдена у червні надійшло $64 млн, з яких $59 млн було витрачено, в основному, на передвиборчу рекламу, і наприкінці місяця на рахунку залишалося $95 млн.

Трамп у червні зібрав $21 млн і витратив близько $10 млн, а на кінець місяця мав $128 млн.