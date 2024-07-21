Джо Байден зняв свою кандидатуру з майбутніх президентських виборів у США.

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Відповідний документ 21 липня опублікований на сайті Білого дому. Відтак Демократична партія має обрати іншого кандидата для участі у виборах восени.

Напередодні видання Axios писало, що лідери Демократичної партії та ключові донори закликали Байдена вийти з президентських перегонів: його оточення вважає, що він не може перемогти, не здатен змінити сприйняття свого віку у суспільстві та не може досягти більшості в Конгресі.

Також 18 липня стало відомо, що президент вже втретє хворіє на COVID-19.

Цитуємо документ Білого дому:

Джозеф Р. Байден, молодший

21 липня 2024 року

Моїм співвітчизникам,

Протягом останніх трьох з половиною років ми досягли великого прогресу як нація.

Сьогодні Америка має найсильнішу економіку у світі. Ми зробили історичні інвестиції у відновлення нашої нації, у зниження вартості ліків для літніх людей та у розширення доступу до доступної охорони здоров’я для рекордної кількості американців. Ми надали критично необхідну допомогу мільйону ветеранів, які зазнали впливу токсичних речовин. Прийняли перший закон про безпеку зброї за 30 років. Призначили першу афроамериканку до Верховного Суду. І прийняли найбільш значне кліматичне законодавство в історії світу. Америка ніколи не була краще готова до лідерства, ніж сьогодні.

Я знаю, що нічого з цього не було б можливо без вас, американський народ. Разом ми подолали пандемію століття і найгіршу економічну кризу з часів Великої Депресії. Ми захистили і зберегли нашу демократію. І ми відновили і зміцнили наші альянси по всьому світу.

Для мене було найбільшим честю в житті служити вашим Президентом. І хоча було моїм наміром балотуватися на переобрання, я вважаю, що це в найкращих інтересах моєї партії та країни, щоб я відійшов і зосередився виключно на виконанні своїх обов’язків Президента до кінця мого терміну.

Я звернуся до нації пізніше цього тижня з більш детальною інформацією про своє рішення.

На цей час дозвольте мені висловити найглибшу вдячність усім, хто так наполегливо працював над тим, щоб мене переобрали. Я хочу подякувати віце-президенту Камалі Харріс за надзвичайного партнера в цій роботі. І дозвольте мені висловити мою щиру подяку американському народу за віру і довіру, які ви в мене вклали.

Я вірю сьогодні, як завжди вірив: немає нічого, що Америка не може зробити, коли ми робимо це разом. Ми просто повинні пам’ятати, що ми є Сполученими Штатами Америки.

Джозеф Р. Байден