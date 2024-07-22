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Ракурс
Российские корабли из Азовского моря продолжают угрожать Украине, фото: uahistory.co

Количество российских кораблей в Азовском море уменьшилось — ВМС (ИНФОГРАФИКА)

22 июл 2024, 09:00
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В Азовському морі станом на 6.00 сьогоднішнього дня, 22 липня, перебувають два ворожі кораблі, серед них жодного носія крилатих ракет «Калібр».


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Про це повідомляється на Фейсбук-сторінці ВМС ЗСУ.

У Чорному морі ворожі кораблі відсутні.

У Середземному морі перебуває один ворожий корабель, який є носієм «калібрів» із загальним залпом до восьми ракет.

Зазначається, що за минулу добу в інтересах рф прохід Керченською протокою здійснили:

  • до Чорного моря — п’ять суден, з них три продовжили рух у напрямку протоки Босфор;
  • до Азовського моря — три судна, з них одне рухалось з протоки Босфор.

рф продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 р. (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації (AIS), — наголошують у ВМС.

Вчора, 21 липня, вранці в Азовському морі перебували чотири ворожі кораблі. У Чорному морі ворожі кораблі були відсутні.

Источник: Ракурс


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