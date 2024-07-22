Ракурсhttps://racurs.ua/
Російські кораблі з Азовського моря продовжують загрожувати Україні, фото: uahistory.co
Кількість російських кораблів в Азовському морі зменшилася — ВМС (ІНФОГРАФІКА)https://racurs.ua/ua/n197536-kilkist-rosiyskyh-korabliv-v-azovskomu-mori-zmenshylasya-vms-infografika.htmlРакурс
В Азовському морі станом на 6.00 сьогоднішнього дня, 22 липня, перебувають два ворожі кораблі, серед них жодного носія крилатих ракет «Калібр».
.
Про це повідомляється на Фейсбук-сторінці ВМС ЗСУ.
У Чорному морі ворожі кораблі відсутні.
У Середземному морі перебуває один ворожий корабель, який є носієм «калібрів» із загальним залпом до восьми ракет.
Зазначається, що за минулу добу в інтересах рф прохід Керченською протокою здійснили:
- до Чорного моря — п’ять суден, з них три продовжили рух у напрямку протоки Босфор;
- до Азовського моря — три судна, з них одне рухалось з протоки Босфор.
рф продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 р. (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації (AIS), — наголошують у ВМС.
Вчора, 21 липня, вранці в Азовському морі перебували чотири ворожі кораблі. У Чорному морі ворожі кораблі були відсутні.