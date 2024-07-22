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Уничтожение российской техники, скриншот видео
Редкий российский комплекс «Земледелие» уничтожили сбросом с дрона (ВИДЕО)https://racurs.ua/n197538-redkiy-rossiyskiy-kompleks-zemledelie-unichtojili-sbrosom-s-drona-video.htmlРакурс
Захисники України виявили та скидом з дрона знищили рідкісний російський комплекс дистанційного мінування «Зємлєдєліє" на Покровському напрямку.
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Відповідне відео опубліковане у Telegram-каналі 47-ї окремої механізованої бригади.
Зазначається, що «Зємлєдєліє" має принцип роботи, подібний до РЗСВ, але замість «класичних» реактивних снарядів вистрілює боєприпаси для дистанційної постановки мін.
Одним залпом установка може замінувати площу, рівну кільком футбольним полям, — наголошують у 47-й ОМБР. — Натомість — завдяки українським оборонцям взлетіла у повітря разом з БК та росіянами!
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