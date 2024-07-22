Уничтожение российской техники, скриншот видео

https://racurs.ua/n197538-redkiy-rossiyskiy-kompleks-zemledelie-unichtojili-sbrosom-s-drona-video.html

Ракурс

Захисники України виявили та скидом з дрона знищили рідкісний російський комплекс дистанційного мінування «Зємлєдєліє" на Покровському напрямку.

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Відповідне відео опубліковане у Telegram-каналі 47-ї окремої механізованої бригади.

Зазначається, що «Зємлєдєліє" має принцип роботи, подібний до РЗСВ, але замість «класичних» реактивних снарядів вистрілює боєприпаси для дистанційної постановки мін.