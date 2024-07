Что мы знаем о Камале Харрис — вероятной кандидатке в президенты США от Демократической партии

Камала Гарріс, ймовірна кандидатку в президенти від Демократичної партії, народилася в місті Окленд, штат Каліфорнія, в сім’ї економіста з Ямайки та вченої з Індії. Закінчила Університет Говарда та коледж Каліфорнійського університету, має економічну і юридичну освіти.

.

У 1990 почала працювати помічницею окружного прокурора в Окленді. У 2004 році стала першою жінкою, яку обрали окружним прокурором у Сан-Франциско. За перші 3 роки на посаді кількість вироків у місті зросла з 52% до 67%.

Там вона пропрацювала 6 років, перш ніж її обрали генеральним прокурором Каліфорнії. На цю посаду її переобирали двічі. У 2016 стала сенаторкою від Каліфорнії. ЗМІ пишуть, що Гарріс привернула увагу під час допитів посадовців адміністрації Трампа.

У 2020 балотувалася в президенти, але зрештою стала віцепрезиденткою США. Це перша темношкіра жінка на цій посаді. Джо Байден залучав Гарріс для врегулювання імміграційної кризи, також вона виступала за захист репродуктивної свободи, захищаючи право на аборт.

Також на посаді вона займалася зовнішньою політикою, здійснивши більше ніж десяток закордонних поїздок, в тому числі й до України. Загалом вона провела зустрічі з більш ніж 150 світовими лідерами. Саме відсутність міжнародного досвіду став одним із факторів, які зашкодили їй стати кандидаткою у президенти у 2020 році.

Гарріс засуджувала російську окупацію Криму та частини Сходу, після повномасштабного вторгнення заявила, що українці борються за захист демократії, свободи і територіальної цілісності — «і переможуть». Критикувала затримку допомоги Україні в Конгресі, а влітку представила США на саміті миру у Швейцарії.

Станом на липень 2024 року Star Sports оцінювала шанси Байдена перемогти на виборах як 12 до 1, у Гарріс же було 7 до 2. Паралельно опитування CNN після дебатів Байдена і Трампа показало, що Гарріс відстає від експрезидента всього на 2%, тоді як Байден — на 6%.

Віцепрезидентка США зібрала рекордні 46,7 млн дол. на передвиборчу кампанію після того, як Джо Байден оголосив про вихід з президентських перегонів.

Про це свідчать дані платформи для зборів ActBlue. За їхньою інформацією, це рекордна для всього 2024 року сума, яку вдалося зібрати за один день.

UPDATE: As of 9pm ET, grassroots supporters have raised $46.7 million through ActBlue following Vice President Kamala Harris' campaign launch. This has been the biggest fundraising day of the 2024 cycle. Small-dollar donors are fired up and ready to take on this election �