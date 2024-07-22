Войска россии ударили ракетами по Одессе

https://racurs.ua/n197560-voyska-rossii-udarili-raketami-po-odesse-foto.html

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Армія рф удень 22 липня завдала ракетного удару по Одещині 22 липня. Під прицілом опинились цивільні об'єкти.

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У регіональному управлінні Сил територіальної оборони «Південь» повідомили, що внаслідок атаки частково зруйновано фасад адміністративної будівлі приватного підприємства, складські приміщення, пошкоджено цивільні автомобілі. Поранених немає.

Голова ОВА повідомив, що зруйновані адмінбудівля приватного підприємства та складські приміщення. Жертв немає. Судячи з фото, руйнування доволі масштабні.