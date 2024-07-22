Начальник штаба «Азова» подал жалобу из-за того, что ДБР не возбудило дело против Содоля

https://racurs.ua/n197564-nachalnik-shtaba-azova-podal-jalobu-iz-za-togo-chto-dbr-ne-vozbudilo-delo-protiv-sodolya.html

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Начальник штабу бригади «Азов» Богдан Кротевич подав до суду скаргу на ДБР через те, що там не порушили справу проти екскомандувача Об'єднаних сил Юрія Содоля.

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Кротевич повідомив, що 27 червня отримав відповідь від ДБР, де йому заявили, що його заяву щодо Содоля додадуть до вже наявної справи, у якій опосередковано розглядаються дії командування ОСУВ «Хортиця». Начштабу вважає, що цим ДБР порушує закон та називає таку поведінку відомства «навмисною бездіяльністю».

Також Богдан Кротевич зазначив, що ДБР не викликало його давати свідчення, хоча він і просив про це у своєму листі.

Ці дії, а також спілкування різних людей та деякі дзвінки ясно дали мені зрозуміти, що є вказівка зверху «не давати хід цій справі», — написав Кротевич.

Скаргу на ДБР начштабу «Азову» подав 4 липня — її розгляд призначили на 19 серпня.

Він убив більше українських військових, ніж будь-який російський генерал, — так заступник командира бригади «Азов» раніше охарактеризував генерал-лейтенанта Юрія Содоля.

Військовослужбовець подав заяву до ДБР, у якій попросив перевірити генерала на факт співпраці з ворогом та звинуватив Содоля в некомпетентному командуванні, що призвело до втрат територій.

Після заяви Кротевича Содоля звільнили з посади командувача Об'єднаних сил ЗСУ, однак він зберіг за собою місце командувача ОСУВ «Хортиця».