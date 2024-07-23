Бизнес-партнер Ермака взял деньги у россиян на дом в США

https://racurs.ua/n197571-biznes-partner-ermaka-vzyal-dengi-u-rossiyan-na-dom-v-ssha-rassledovanie-video.html

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Сім’я українського кінопродюсера Артема Колюбаєва, бізнес-партнера голови Офісу президента Андрія Єрмака, взяла позику у росіян на придбання будинку у передмісті Вашингтона за 600 тис. дол.

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Про це йдеться у розслідуванні «Слідства.Інфо».

Дружина Колюбаєва зазначила, що фірму для позики їй порадив брокер, а знайдена журналістами інформація про російські звʼязки «буде перевірена і юридично підтверджена чи спростована».

Кошти за будинок повністю сплачувала моя дружина, з власних заощаджень, запозичень та з коштів, за які вона продала своє майно. В період з 2022 по 2024 роки моя дружина продала два своїх автомобілі: Mercedes-Benz CLS 2015 року та Mercedes-Benz GLE 2016 року. Також продала два обʼєкти своєї нерухомості в Києві та Київській області, — каже Колюбаєв.

Журналісти перевірили цю інформацію. Катерина Колюбаєва дійсно продала дві автівки та квартири — одну у Києві, другу — у передмісті столиці. Схоже, жінка могла виручити з продажу всього цього майна $350 тисяч, які сплатила за будинок у Вашингтоні.

Згідно з реєстрами США, частину суми — $250 тисяч — Катерина Колюбаєва позичила у компанії A&D Mortgage.

«Слідство.Інфо» виявило, що ця компанія з Флориди має російське керівництво та зв’язки з Росією.

A&D Mortgage належить Максіму Слюсарчуку, який також є директором Російськомовної американської палати південної Флориди.

На ютубі цієї організації можна побачити багато російськомовних відео. На одному з них запис з події «FROM RUSSIA WITH BUSINESS» («Від Росії з бізнесом», — ред.), яка відбулась у червні 2017 року, коли війна з Україною вже тривала. «Російські американці» намагаються дізнатися, як тепер жити в США після накладення санкцій на росію.

Слюсарчук, один з ключових спікерів конференції, запевняє, що ніяких складнощів немає.

Ефект більш теоретичний, ніж реальний. Ми насправді відчуваємо не дуже багато складнощів у грошових операціях між країнами (РФ, — ред.) і особливо у роботі з банками, які під санкціями. Я сказав би, що в момент, коли громадяни росії намагаються переказати кошти у США, немає ніяких складнощів з цим, — розповідає Слюсарчук.

Дружина Слюсарчука і одночасно одна з менеджерок A&D Mortgage — Свєтлана Ізгашева родом із Волгограда.

Обидвоє — у керівництві Російськомовної американської палати південної Флориди. На старих відео організації спікерів підписують як членів «Russian American Chamber» (Російсько-американська палата).

Це спільнота, яка об'єднує російськомовних людей у США. Вони, зокрема, фінансують «Фестивалі російської культури» — той самий «руський мір», який вже третій рік нищить Україну.

Під час пошуку інформації про компанію, у якої дружина Колюбаєва взяла кредит на купівлю будинку у США, журналісти «Слідства.Інфо» знайшли оголошення про набір людей до A&D Mortgage у Росії, в локальний офіс у Санкт-Петербурзі. А у деяких співробітників у LinkedIn прямо вказано «робота в офісі, Санкт-Петербург, A&D Mortgage».

Катерина Колюбаєва прокоментувала, що фірму для позики їй порадив брокер, а знайдена журналістами інформація про російські звʼязки «буде перевірена і юридично підтверджена чи спростована.