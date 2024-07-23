Антониу Гуттереш, фото: Международный олимпийский комитет

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Генеральний секретар ООН Антоніу Гуттереш закликав усіх до перемир’я напередодні Олімпійських ігор 2024 року, які розпочнуться у Парижі 26 липня.

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Про це йдеться у його відеозверненні, поширеному Міжнародним олімпійським комітетом.

Це послання також транслюватиметься на церемонії відкриття Олімпіади.

У ньому Гуттереш наголосив на «силі спорту», котра, за його словами, може «принести надію» та «об'єднати людей». Він наголосив що ці ідеали, які лежать в основі Олімпійського руху та Олімпійських ігор, є «також ідеалами ООН».

У дусі олімпійського перемир’я я закликаю всіх скласти зброю. Будуйте мости. Виховувати солідарність. І прагнути до кінцевої мети: миру для всіх, — наголосив він.

Нагадаємо, у квітні президент Франції Емманюель Макрон висунув ідею про глобальне припинення вогню на період Олімпійських ігор.