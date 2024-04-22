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Зеленский не верит в идею олимпийского перемирия – и не из-за Макрона
Зеленский не верит в идею олимпийского перемирия — и не из-за Макронаhttps://racurs.ua/n194619-zelenskiy-ne-verit-v-ideu-olimpiyskogo-peremiriya-i-ne-iz-za-makrona.htmlРакурс
Президент України Володимир Зеленський не вірить у потенційну реалізацію ідеї президента Франції Макрона про глобальне припинення вогню на період Олімпійських ігор у війні рф проти України.
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Зеленський наголосив, що росія використала б таку паузу для перегрупування й зміцнення своїх сил, щоб потім завдати нового удару, та навів як приклад місяці після «нормандських» перемовин часів АТО/ООС, коли фактичного припинення вогню не було і снайпери постійно продовжували полювання на українських військових уздовж лінії зіткнення.
Для путіна не існує ніякого перемир’я, ніякої Олімпіади, ніяких авторитетів, — підсумував глава держави в інтерв’ю французькому журналісту, автору блога HugoDecrypte.
15 квітня Макрон заявив, що сподівається на час Олімпіади-202 домовитися про перемир’я у війнах, які тривають у світі.
В інтерв’ю французькій телевізійній мережі новин BFM TV він сказав, що зберігає надію на «олімпійське перемир’я» під час Ігор XXXIII літньої Олімпіади, яка відбудеться в Парижі. Його мета — покласти край бойовим діям у різних поточних конфліктах: в Україні, Газі, Судані тощо.
Ми працюватимемо в напрямку олімпійського перемир’я, — сказав тоді президент Франції.
За словами Макрона, він попросить президента Китаю Сі Цзіньпіна, з яким він має зустрітися, допомогти йому в цьому питанні.
Макрон не втрачає надії вплинути на припинення бойових дій на різних фронтах під час заходів і прагне «залучити до цієї мети багатьох партнерів».
Олімпіада-2024 пройде з 26 липня по 11 серпня.