Зеленський не вірить в ідею олімпійського перемир'я - і не через Макрона

https://racurs.ua/ua/n194619-zelenskyy-ne-viryt-v-ideu-olimpiyskogo-peremyr-ya-i-ne-cherez-makrona.html

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Президент України Володимир Зеленський не вірить у потенційну реалізацію ідеї президента Франції Макрона про глобальне припинення вогню на період Олімпійських ігор у війні рф проти України.

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Зеленський наголосив, що росія використала б таку паузу для перегрупування й зміцнення своїх сил, щоб потім завдати нового удару, та навів як приклад місяці після «нормандських» перемовин часів АТО/ООС, коли фактичного припинення вогню не було і снайпери постійно продовжували полювання на українських військових уздовж лінії зіткнення.

Для путіна не існує ніякого перемир’я, ніякої Олімпіади, ніяких авторитетів, — підсумував глава держави в інтерв’ю французькому журналісту, автору блога HugoDecrypte.

15 квітня Макрон заявив, що сподівається на час Олімпіади-202 домовитися про перемир’я у війнах, які тривають у світі.

В інтерв’ю французькій телевізійній мережі новин BFM TV він сказав, що зберігає надію на «олімпійське перемир’я» під час Ігор XXXIII літньої Олімпіади, яка відбудеться в Парижі. Його мета — покласти край бойовим діям у різних поточних конфліктах: в Україні, Газі, Судані тощо.

Ми працюватимемо в напрямку олімпійського перемир’я, — сказав тоді президент Франції.

За словами Макрона, він попросить президента Китаю Сі Цзіньпіна, з яким він має зустрітися, допомогти йому в цьому питанні.

Макрон не втрачає надії вплинути на припинення бойових дій на різних фронтах під час заходів і прагне «залучити до цієї мети багатьох партнерів».

Олімпіада-2024 пройде з 26 липня по 11 серпня.