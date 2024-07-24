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Момент подрыва автомобиля, скриншот видео
В Москве взорвался автомобиль с заместителем начальника центра спутниковой связи вс рф (ВИДЕО)https://racurs.ua/n197608-v-moskve-vzorvalsya-avtomobil-s-zamestitelem-nachalnika-centra-sputnikovoy-svyazi-vs-rf-video.htmlРакурс
У Москві сьогодні, 24 липня, підірвали автомобіль заступника начальника центру супутникового зв’язку зс рф (військова частина № 33790) Андрія Торгашова.
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Згідно з відкритими даними, в/ч 33790 — це 89-й центр супутникового зв’язку зс рф.
Вибух стався на парковці біля багатоповерхівки, де мешкав військовослужбовець у момент, коли він сідав в автомобіль. Стверджується, що вибуховий пристрій в машину встановили заздалегідь під сидіння водія.
Зокрема, у соцмережах з’явилося відео, на котрому, ймовірно, показано момент встановлення вибухівки вночі невідомим чоловіком.
За даними очевидців, Торгашову відірвало ступні ніг, його дружині уламками посікло обличчя.
Торгашова та його дружину з підірваної машини витягли перехожі, вони ж надали першу допомогу.
Радник очільника Офісу президента України Михайло Подоляк вже заявив, що Київ не має відношення до цього вибуху.
Наскільки я розумію, там несправне обладнання стояло. Не маємо, ясна річ, жодного відношення до цього, — зазначив він у коментарі журналістам.
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