Момент підриву автомобіля, скріншот відео

https://racurs.ua/ua/n197608-u-moskvi-vybuhnula-avtivka-iz-zastupnykom-nachalnyka-centru-suputnykovogo-zv-yazku-zs-rf-video.html

Ракурс

У Москві сьогодні, 24 липня, підірвали автомобіль заступника начальника центру супутникового зв’язку зс рф (військова частина № 33790) Андрія Торгашова.

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Згідно з відкритими даними, в/ч 33790 — це 89-й центр супутникового зв’язку зс рф.

Вибух стався на парковці біля багатоповерхівки, де мешкав військовослужбовець у момент, коли він сідав в автомобіль. Стверджується, що вибуховий пристрій в машину встановили заздалегідь під сидіння водія.

Зокрема, у соцмережах з’явилося відео, на котрому, ймовірно, показано момент встановлення вибухівки вночі невідомим чоловіком.

За даними очевидців, Торгашову відірвало ступні ніг, його дружині уламками посікло обличчя.

Торгашова та його дружину з підірваної машини витягли перехожі, вони ж надали першу допомогу.

Радник очільника Офісу президента України Михайло Подоляк вже заявив, що Київ не має відношення до цього вибуху.