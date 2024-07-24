Главный авиатор ВМС погиб во время поисков моряков с пораженного катера "Станислав"

https://racurs.ua/n197617-glavnyy-aviator-vms-pogib-vo-vremya-poiskov-moryakov-s-porajennogo-katera-stanislav.html

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Вертоліт Героя України Ігоря Бедзая збила російська ракета, коли він шукав моряків з ураженого катера «Станіслав».

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Про це розповів начальник управління психологічної підтримки персоналу ВМС ЗСУ капітан 1 рангу Андрій Урсол під час пресконференції «Зниклі безвісти 16 моряків: куди поділися військові із затонулих катерів «Словʼянськ» і «Станіслав».

Полковник Бедзай загинув 7 травня 2022 року. Він був заступником командувача ВМС з авіації й міг сам не йти на виліт, проте вважав за необхідне долучитися до пошуків зниклих моряків.

Льотчик, який його збив, отримав за це звання героя росії. Хоча український вертоліт був пошуково-рятувальним (тобто без жодної зброї), і росіянин не міг цього не бачити.

Завдяки майстерності полковника Бедзая ані з першого, ані з другого заходу ворог не зумів збити наш вертоліт. І тоді противник застосував ракетну зброю. Бедзай намагався вивести машину з екіпажем і з-під третього удару, але не вдалося.