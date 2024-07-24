«Кухня» - что известно о россиянине, арестованном во Франции за подготовку чего-то ужасного во время Олимпиады

https://racurs.ua/n197618-kuhnya-chto-izvestno-o-rossiyanine-arestovannom-vo-francii-za-podgotovku-chego-to-ujasnogo.html

Ракурс

У Парижі затримали росіянина за підозрою в «дестабілізації» напередодні Олімпіади. Ним виявився шеф-кухар, який вже давно має зв’язки із ФСБ і світився на телебаченні.

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Чоловік 14 років живе у Франції, правоохоронці знайшли в нього документи, пов’язані з російськими спецслужбами. За даними ЗМІ, той готував «масштабний проєкт», який «міг мати наслідки» на Олімпійських іграх.

Цікаво, що він брав участь у російських реаліті та кулінарних шоу. У 2012 переїхав до Франції, але розповідав знайомим, що повернеться додому, «аби працювати в уряді рф».

Як спецслужби дізналися про його шпигунство і плани на Олімпійські ігри? Французькі спецслужби давно стежили за цим учасником російських реаліті-шоу, який півтора десятка років тому переїхав до Франції вчитися на шеф-кухаря.

У травні чоловік мав повернутися зі Стамбула в Париж, але напився і йогоне пустили на рейс. Довелося вирушити в Болгарію, дорогою він подзвонив шефу в ФСБ в Москву, після чого правоохоронці й почали «відстежувати листування про Олімпіаду».

Зараз «шеф-кухар» у СІЗО, йому загрожує до 30 років позбавлення волі.