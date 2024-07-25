ПВО сбила 25 из 38 дронов Shahed в семи областях, три дрона пересекли границу с Румынией

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У ніч на 25 липня 2024 року окупанти атакували ударними БпЛА типу Shahed із мису Чауда, Крим та Приморсько-Ахтарська — рф.

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Цієї ночі ворог застосував 38 ударних БпЛА Shahed-131/136, атакуючи об'єкти інфраструктури України на кількох напрямках, зокрема — південь Одеської області та центральні регіони України.

Відбивали повітряний напад зенітні ракетні війська та підрозділи РЕБ Повітряних сил, розрахунки мобільних вогневих груп Сил оборони України.

В результаті протиповітряного бою збито 25 ударних БпЛА. Ще три «шахеди» локаційно втрачені після перетину державного кордону з Румунією.

Протиповітряна оборона працювала у Одеській, Херсонській, Миколаївській, Київській, Сумській, Житомирській та Черкаській областях.

Уночі армія росії 11 «шахедами» атакувала Вилкове Одеської області. За даними РВА, пошкоджено обʼєкти припортової інфраструктури та приватний будинок, де травмовані дві людини. Одну з них госпіталізували до медзакладу в стані середньої тяжкості.

Голова Одеської ОВА Олег Кіпер уточнив, що внаслідок атаки відбулося часткове руйнування адміністративної будівлі з подальшим загорянням. Пожежу загасили працівники ДСНС.