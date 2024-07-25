Власти Нижней Саксонии пытаются остановить проект «Росатома» в регионе

https://racurs.ua/n197643-vlasti-nijney-saksonii-pytautsya-ostanovit-proekt-rosatoma-v-regione.html

Ракурс

Влада Нижньої Саксонії намагається зупинити проект «Росатому» в регіоні.

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У місті Лінген знаходиться завод Advanced Nuclear Fuels (ANF) з виробництва палива для АЕС. Він належить французькому Фраматому. Вона має намір розширити підприємство і випускати там спільно з «Росатомом» шестигранні тепловидільні елементи (ТВЕЛ).

Вони потрібні для АЕС у Східній Європі, зокрема в Угорщині, Словаччині, Болгарії та Фінляндії. До Лінгену вже приїжджали російські інженери-атомники. Влада Франції затвердила співпрацю Framatome з «Росатомом», оскільки атомна галузь рф не потрапила під санкції.

Але влада Німеччини і федеральної землі Нижня Саксонія проти. Місцеве міністерство екології, відповідальне за узгодження атомних проектів, отримало вже 11 тис. листів із запереченнями.