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Ракурс
Влада Нижньої Саксонії намагається зупинити проект «Росатому» в регіоні

Влада Нижньої Саксонії намагається зупинити проект «Росатому» в регіоні

25 лип 2024, 12:50
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Влада Нижньої Саксонії намагається зупинити проект «Росатому» в регіоні.


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У місті Лінген знаходиться завод Advanced Nuclear Fuels (ANF) з виробництва палива для АЕС. Він належить французькому Фраматому. Вона має намір розширити підприємство і випускати там спільно з «Росатомом» шестигранні тепловидільні елементи (ТВЕЛ).

Вони потрібні для АЕС у Східній Європі, зокрема в Угорщині, Словаччині, Болгарії та Фінляндії. До Лінгену вже приїжджали російські інженери-атомники. Влада Франції затвердила співпрацю Framatome з «Росатомом», оскільки атомна галузь рф не потрапила під санкції.

Але влада Німеччини і федеральної землі Нижня Саксонія проти. Місцеве міністерство екології, відповідальне за узгодження атомних проектів, отримало вже 11 тис. листів із запереченнями.

Я завжди ясно говорив: не слід вести справи з розпалювачем війни путіним загалом, а у чутливій атомній сфері — особливо. <.> Велика стурбованість щодо питань зовнішньої та внутрішньої безпеки, наприклад, про саботаж, шпигунство та вплив росії як агресора, — сказав міністр довкілля Нижньої Саксонії Крістіан Мейєр.

Джерело: Ракурс


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