Учетная ставка НБУ не меняется, хотя инфляция ускорилась

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НБУ зберіг облікову ставку на рівні 13%, при цьому каже, що буде підтримувати гривню від знецінення та підтримуватиме курсову стійкість

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Про це йдеться в офіційному повідомленні регулятора 25 липня.

До циклу зменшення облікової ставки за базовим сценарієм перейде на початку 2025 року. У 2024 році НБУ вже тричі зменшував ставку на 0,5% - у березні, квітні та червні. З 14 червня вона становить 13%.

З минулого року її зменшували вже шість разів після того, як в перший рік війни різко підвищили з 10% до 25%. В результаті ставка активно наближається до довоєнних показників.

Облікова ставка — це орієнтир вартості кредитів та депозитів для комерційних банків. Загалом вважається: нижче ставка — дешевші кредити. У разі підвищення — все навпаки.

Нацбанк 25 липня у своєму поясненні та коментарі до поточної ситуації у фінансовому секторі та на ринку валют повідомив, що після тривалого періоду зниження інфляція в травні відновила зростання, а в червні пришвидшилася до 4,8%%.

Ціновий тиск зберігатиметься в наступні місяці через подальше збільшення витрат бізнесу, підвищення акцизів, а також внаслідок вичерпання ефектів значних торішніх врожаїв та негативного впливу літньої посухи на цьогорічну врожайність.

Оновлений прогноз НБУ передбачає, що у 2024 році інфляція пришвидшиться до 8,5%, проте вже у 2025 році сповільниться до 6,6% і повернеться до цілі НБУ в 5% у 2026 році.