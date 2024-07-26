Количество фальшивых денег в Украине резко возросло — что чаще всего подделывают

https://racurs.ua/n197673-kolichestvo-falshivyh-deneg-v-ukraine-rezko-vozroslo-chto-chasche-vsego-podrabatyvaut.html

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Кількість фальшивих грошей в Україні зросла на 62% порівняно з минулим роком.

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За підсумками першого півріччя 2024 року на 1 млн штук справжніх банкнот припадало 3,4 підробки. У 2022 році цей показник складав 2,2, а у 2023 — 2,3, — повідомили виданню «Мінфін» у Нацбанку.

У квітні-травні цього року спостерігалося короткострокове зростання активності фальшивомонетників, що пояснюється певною адаптацією до реалій воєнного стану та бажанням зловмисників перевірити ефективність протидії таким випадкам, — пояснили в Нацбанку.

Проте поточне зростання кількості підробок регулятор все ж таки вважає помірним. Наголошуючи, що перед початком повномасштабного вторгнення країни-терориста цей показник був помітно вищим — 7,1 фальшивок на 1 млн справжніх грошей.

В Україні злочинці також розповсюджують мальовану інвалюту, але більше люблять не євро, а американський долар. Як повідомили виданню «Мінфін» у Нацбанку, у І півріччі 2024 року в нашій країні було вилучено з обігу 1 200 підробок інвалюти (довоєнний показник), тоді як у 2022—2023 роках — було лише 600−700 штук на рік.

Серед вилучених з обігу в I півріччі 2024 року (як і в 2021—2023 рр.) підроблених банкнот іноземних валют домінували долари США — 95%. При цьому найчастіше зловмисники підробляли банкноти номіналом 100 доларів США.

Якщо говорити про гривневу готівку, то у січні-червні цього року 90% фальшивок (80% — у 2021−2023 рр.) припало на два номінали старих випусків. Це 500 гривень зразка 2006 року та 200 грн 2007-го.

У відомстві наголошують, що поступово старі купюри, які легше підробити, виводяться з обігу, а нові банкноти захищені значно краще.