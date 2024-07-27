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ВСУ испепелили уже 21,5 тыс. единиц автотехники рф. Фото: Генштаб

Армия рф потеряла на войне уже 21,5 тыс. единиц автотехники — Генштаб

27 июл 2024, 09:49
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Втрати російської армії в ході війни з Україною становлять вже 21,5 тис. одиниць автомобільної техніки та цистерн.


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Зокрема, за минулу добу українські військові спопелили 86 ворожих автомобілів, знищили три одиниці спецтехніки, перетворили на металобрухт 11 танків, 24 ББМ, 45 артсистем та одну систему ППО. Також було ліквідовано 1 тис. 210 солдатів та окупантів ворога. Про це повідомив Генштаб Збройних сил України.

Загальні бойові втрати противника з 24 лютого 2022 року по 27 липня 2024 року орієнтовно склали:

  • особового складу — близько 573 тис. 510 (+1210) осіб,
  • танків — 8 тис. 331 (+11) од,
  • бойових броньованих машин — 16 тис. 74 (+24) од,
  • артилерійських систем — 15 тис. 885 (+45) од,
  • РСЗВ — 1 тис. 125 (+0) од,
  • засоби ППО — 905 (+1) од,
  • літаків — 363 (+0) од,
  • гелікоптерів — 326 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня — 12 тис. 736 (+53),
  • крилаті ракети — 2 тис. 403 (+1),
  • кораблі/катери — 28 (+0) од,
  • підводні човни — 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн — 21 тис. 500 (+86) од,
  • спеціальна техніка — 2 тис. 671 (+3).

ЗСУ спопелили вже 21,5 тис. одиниць автотехніки рф. Інфографіка: Генштаб

Нагадаємо, українські прикордонники з бригади «Помста» на Бахмутському напрямку та в Серебрянському лісі знищили та уразили низку цілей противника — пункт управління безпілотниками, склади боєкомплекту, укриття противника та піхоту.

Источник: Ракурс


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