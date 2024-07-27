ВСУ испепелили уже 21,5 тыс. единиц автотехники рф. Фото: Генштаб

https://racurs.ua/n197703-armiya-rf-poteryala-na-voyne-uje-21-5-tys-edinic-avtotehniki-genshtab.html

Ракурс

Втрати російської армії в ході війни з Україною становлять вже 21,5 тис. одиниць автомобільної техніки та цистерн.

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Зокрема, за минулу добу українські військові спопелили 86 ворожих автомобілів, знищили три одиниці спецтехніки, перетворили на металобрухт 11 танків, 24 ББМ, 45 артсистем та одну систему ППО. Також було ліквідовано 1 тис. 210 солдатів та окупантів ворога. Про це повідомив Генштаб Збройних сил України.

Загальні бойові втрати противника з 24 лютого 2022 року по 27 липня 2024 року орієнтовно склали:

особового складу — близько 573 тис. 510 (+1210) осіб,

танків — 8 тис. 331 (+11) од,

бойових броньованих машин — 16 тис. 74 (+24) од,

артилерійських систем — 15 тис. 885 (+45) од,

РСЗВ — 1 тис. 125 (+0) од,

засоби ППО — 905 (+1) од,

літаків — 363 (+0) од,

гелікоптерів — 326 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня — 12 тис. 736 (+53),

крилаті ракети — 2 тис. 403 (+1),

кораблі/катери — 28 (+0) од,

підводні човни — 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн — 21 тис. 500 (+86) од,

спеціальна техніка — 2 тис. 671 (+3).

Нагадаємо, українські прикордонники з бригади «Помста» на Бахмутському напрямку та в Серебрянському лісі знищили та уразили низку цілей противника — пункт управління безпілотниками, склади боєкомплекту, укриття противника та піхоту.