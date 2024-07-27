Около 8 тыс. российских БпЛА уничтожили Сухопутные войска. Фото: ГПСУ

https://racurs.ua/n197704-suhoputnye-voyska-vsu-za-nedelu-unichtojili-8-tys-vrajeskih-dronov.html

Ракурс

Майже 8 тис. безпілотників різних типів втратила за тиждень російська армія в Україні.

.

З 18 по 24 липня підрозділи радіоелектронної боротьби Сухопутних військ ЗСУ подавили і знищили 7 тис. 916 ворожих БпЛА. З цієї кількості подавлено 4 тис. 313 дронів типу крило та 3 тис. 603 одиниці — це FPV-дрони. Про це командувач Сухопутних військ ЗСУ генерал-лейтенант Олександр Павлюк повідомив у Facebook.

Зазначається, що за цей період завдяки роботі підрозділів РЕБ/РЕР Сухопутних військ були виявлені 43 ворожі станції радіоелектронної боротьби.

Воїни, дякую за постійну ефективну бойову роботу! Ви рятуєте життя наших побратимів та посестер, убезпечуєте позиції та озброєння, дозволяєте нашим підрозділам успішно виконувати власні завдання з оборони та наступу, — подякував бійцям командувач.

Нагадаємо, 18 липня на Краматорському напрямку українські прикордонники зі стрілецької зброї збили російський безпілотник «Ланцет». Професійно відпрацювали бійці підрозділу «Фенікс».