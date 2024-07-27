ВСУ за сутки поразили два российских РЛС и ЗРК «Бук». Фото: Генштаб

https://racurs.ua/n197706-sily-oborony-porazili-dve-rossiyskie-rls-i-zrk-buk-genshtab.html

Ракурс

ЗСУ уразили низку «жирних» цілей противника упродовж минулої доби, 26 липня.

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Авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони завдали трьох ударів по районах зосередження особового складу противника, а також уразили артилерійську систему, дві радіолокаційні станції та один зенітно-ракетний комплекс «Бук». Про це 27 липня Генеральний штаб Збройних сил України повідомив у Facebook.

Протягом минулої доби було зафіксовано 122 бойових зіткнення. Найскладніша ситуація була на Покровському напрямку, де захисники зупинили 37 штурмових дій. На Торецькому напрямку ворог здійснив 19 атак та ще 17 штурмів — на Курахівському напрямку.

У Генштабі зазначили, що українські військові завдають окупантам відчутних втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії бойового зіткнення та в тилу.

Нагадаємо, в Генштабі інформували, що від початку вторгнення країна-агресор втратила 21,5 тис. одиниць автомобільної техніки та цистерн. А втрати особового складу армії рф становлять вже понад 573 тис. солдатів та офіцерів.