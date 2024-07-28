Москва провела волну чисток в российской «оборонке». Фото:

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Ракурс

Російський оборонно-промисловий комплекс переживає хвилю чисток.

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З початку повномасштабної війни проти України посилюються репресії проти тих, «хто недостатньо політично захищений». Зокрема, за звинуваченням у корупції, пов’язаній з закупівельною діяльністю, заарештовано керівника Військово-будівельної компанії Міноборони рф Андрія Бєлкова. Про це йдеться у новому зведенні Міністерства оборони Британії у соцмережі X.

Зазначається, що ця військово-будівельна компанія була створена у 2019 році. Екс-міністр оборони рф Сергій Шойгу хвалив компанію за «особливий режим внутрішнього та зовнішнього аудиту», але в цей час фірму використовували корумповані російські чиновники для збагачення.

Крім того, тюремний строк за розкрадання та завищення цін отримав колишній директор заводу тактичних ракет «Звезда-Стрела».

Британська розвідка зазначила, що у російській «оборонці» дуже поширена корупція. А в 2007 році аудит, проведений на замовлення тодішнього міністра оборони Сергія Іванова, показав, що 70% бюджетних ресурсів Міноборони використовувалися не за офіційним призначенням.

Деяку частину цієї корупції допускає Кремль, але з початку війни в Україні посилюються репресії проти тих, хто недостатньо політично захищений, — вказують британці.

Нагадаємо, агентство Bloomberg інформувало, що за перші дев’ять місяців 2023 року росія закупила у Європейському Союзі товари для своєї військової промисловості на суму майже 500 млн дол.