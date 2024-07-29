Спутники зафиксировали последствия ракетной атаки по аэродрому "Саки" в оккупированном Крыму

https://racurs.ua/n197776-sputniki-zafiksirovali-posledstviya-raketnoy-ataki-po-aerodromu-saki-v-okkupirovannom-krymu.html

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Супутники зафіксували наслідки ракетної атаки Сил оборони України по аеродрому «Саки» в окупованому Криму.

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Відповідні знімки опублікував проєкт «Схеми».

На кадрах видно, що на одній із частин аеродрому, де базувалися літаки Су-30, з’явилися темні плями, які можуть свідчити про пожежу та вибухи.

Вночі 26 липня сили оборони України завдали ударів по аеродрому «Саки» в окупованому Криму. Це один з оперативних аеродромів, які росія використовує для контролю повітряного простору.

У Генштабі ЗСУ підтвердили удар по «Саках» 26 липня.

Завдати удару по військовому аеродрому «Саки» в тимчасово окупованому Криму 26 липня Силам оборони України допомогли партизани руху «Атеш» і самі кримчани.

Супутники зафіксували наслідки ракетної атаки по аеродрому «Саки» в окупованому Криму Сили оборони України завдали удару по військовому летовищу використовуючи інформацію, надану нашими агентами. Наші дані допомогли у плануванні та здійсненні удару, — йдеться в повідомленні групи «Атеш».

Атака призвела до знищення складу боєприпасів, радіолокаційної станції, пускової установки, системи ППО та військовослужбовців збройних сил рф.

Партизани наголосили, що цей успіх був би неможливим без допомоги кримчан, чия інформація відіграє ключову роль у знищенні сил окупантів.

Важливо зазначити, що летовище прикривали «сучасні» російські засоби ППО, які вкотре не змогли захистити важливий військовий об'єкт рф,