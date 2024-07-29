Центробанк россии под кибератакой украинской разведки

https://racurs.ua/n197777-centrobank-rossii-pod-kiberatakoy-ukrainskoy-razvedki.html

Ракурс

Центробанк росії під кібератакою української розвідки.

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Сервіси Центробанку працюють зі збоями або зовсім не працюють. Також у росіян проблеми з банками «Зеніт» і Газпромбанк, провайдерами звʼязку й інтернету. Клієнти МТС третю добу скаржаться на збої.

Наймасштабніша DDOS-атака проти російської інтернет-інфраструктури та кібератака на російські сервіси, які фінансують війну проти України, триває з 23 липня, повідомили декілька українських медіа з посиланням на джерела у розвідці

Раніше повідомлялося, що українська розвідка «поклала» банківську систему рф, зокрема «лежали» Сбербанк, Райффайзен, ВТБ, «Альфа банк» та інші.

ЗМІ, посилаючись на джерела у ГУР повідомляли, що внаслідок удару припинилася або значно ускладнилася робота платіжних систем, мобільних додатків банків, особистих кабінетів, системи оплати послуг в громадському транспорті. Також спостерігаються перебої в роботі основних мобільних операторів та інтернет-провайдерів рф.