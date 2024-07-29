Рашисты сбросили с беспилотника на Херсон взрывчатку — ранен мужчина

Российский беспилотник атаковал Херсон, фото: Freepik

https://racurs.ua/n197787-rashisty-sbrosili-s-bespilotnika-na-herson-vzryvchatku-ranen-mujchina.html

Ракурс

Російські загарбники сьогодні, 29 липня, обстрілювали деокуповані населені пункти Херсонщини із застосуванням різного виду озброєння.

.

Про це повідомляють прес-служби Херсонської ОВА та Херсонської обласної прокуратури.

Зокрема:

вранці окупанти атакували Кізомис. Вибухову травму отримав 44-річний чоловік;

близько 17.20 російські військові скинули з безпілотника вибухівку у Дніпровському районі Херсона. В результаті постраждав 42-річний чоловік, який перебував у кафе. Він отримав вибухову травму та уламкове поранення гомілки. Постраждалого доставила до лікарні бригада швидкої допомоги.

Крім того, через ворожі обстріли, які сталися вчора, 28 липня, до лікарень звернулися двоє жителів Херсона та один — Комишан.

Усім потерпілим надана амбулаторна медична допомога, — зазначають у прокуратурі.

Розпочато досудове розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу).