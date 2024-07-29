Германия с Данией передали Украине восемь танков Leopard 1A5

Танк Leopard 1A5, фото: 270862/Flickr

https://racurs.ua/n197786-germaniya-s-daniey-peredali-ukraine-vosem-tankov-leopard-1a5.html

Ракурс

Німеччина спільно з Данією впродовж останнього часу передали Україні вісім бойових танків Leopard 1A5.

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Про це свідчать зміни до переліку німецької військової допомоги, опубліковані на сайті Федерального уряду Німеччини.

Таким чином, станом на сьогодні, 29 липня, Україна отримала від Німеччини вже загалом 58 танків Leopard 1A5 разом із запчастинами (раніше їх було 50).

Крім того, Україна також отримала від Німеччини: