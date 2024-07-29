Пенни Прицкер, фото: Офис президента

https://racurs.ua/n197785-specpredstavitel-ssha-po-ekonomicheskomu-vosstanovleniu-ukrainy-pricker-uhodit-s-doljnosti.html

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Спеціальний представник США з питань економічного відновлення України Пенні Пріцкер у вересні завершує виконання повноважень на цій посаді.

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Про це вона розповіла журналістам у Києві, повідомляє видання «Європейська правда».

Зазначається, що Пріцкер обґрунтувала це рішення початковим терміном своїх повноважень, однак також визнала, що не працюватиме над його продовженням.

Я маю сказати із сумом у серці: конгресові вимоги обмежують мій час на цій посаді одним роком. Тому це моя остання подорож до Києва як спецпредставника. Але я лишаюся віддана цій місії і цій роботі, — зазначила вона.

Пріцкер запевнила, що і після її звільнення американська адміністрація продовжить працювати над питанням відбудови України.

Я не єдина, хто віддана цій роботі, адміністрація Байдена віддана економічному відновленню України, тож у нашій роботі буде сталість, — наголосила вона.

Пріцкер також зазначила, що це була її шоста поїздка до України за неповний рік з моменту призначення на цю посаду — президент США Джо Байден призначив її спецпредставником з економічного відновлення України 14 вересня 2023 року.

Джерело: «Європейська правда»