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Ракурс
Танк Leopard 1A5, фото: 270862/Flickr

Німеччина з Данією передали Україні вісім танків Leopard 1A5

29 лип 2024, 19:56
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Німеччина спільно з Данією впродовж останнього часу передали Україні вісім бойових танків Leopard 1A5.


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Про це свідчать зміни до переліку німецької військової допомоги, опубліковані на сайті Федерального уряду Німеччини.

Таким чином, станом на сьогодні, 29 липня, Україна отримала від Німеччини вже загалом 58 танків Leopard 1A5 разом із запчастинами (раніше їх було 50).

Крім того, Україна також отримала від Німеччини:

  • 21 тис. боєприпасів до самохідних зенітних установок Gepard;
  • дві броньовані ремонтно-евакуаційні машини Bergepanzer 2 разом із запчастинами;
  • 10 надводних дронів;
  • 10 радарів наземного спостереження;
  • близько 25 тис. бойових шоломів;
  • один польовий шпиталь.

Джерело: Ракурс


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