США оголосили новий пакет військової допомоги Україні

Україна отримає новий пакет військової допомоги від США

https://racurs.ua/ua/n197784-ssha-ogolosyly-novyy-paket-viyskovoyi-dopomogy-ukrayini.html

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США оголосили про новий пакет безпекової допомоги для України у розмірі до 200 млн доларів за програмою спеціальних президентських повноважень.

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Про це заявив радник з комунікацій у сфері нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі, повідомляє «Голос Америки».

Безпекова допомога включатиме:

засоби протиповітряної оборони;

боєприпаси для HIMARS;

мінометні снаряди;

протитанкові ракети Javelin.

Крім того, Міноборони США також надає довгострокову підтримку через фонд Ініціативи сприяння безпеці України для посилення засобів протиповітряної оборони, потужностей для ударів на дальній відстані та протитанкових потужностей.

Джерело: «Голос Америки»