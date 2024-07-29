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Наслідки пожежі сухостою на Миколаївщині, фото: ДСНС
Понад 260 пожеж спалахнули в природних екосистемах України за добу — ДСНС (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n197783-ponad-260-pojej-spalahnuly-v-pryrodnyh-ekosystemah-ukrayiny-za-dobu-dsns-foto.htmlРакурс
У природних екосистемах України за останню добу виникла 261 пожежа, загальною площею 202,23 га.
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Про це сьогодні, 29 липня, повідомила прес-служба ДСНС.
Найбільшу кількість загорянь зафіксовано у:
- Дніпропетровській області — 74 (51,92 га);
- Харківській області — 29 (10,1 га);
- Одеській області — 27 (13,1 га).
Зокрема, сьогодні у місті Новий Буг Баштанського району Миколаївської області у такій пожежі ледь не загинула літня жінка.
Поруч із житловим сектором загорілася трава, вогонь перекинувся на один із дворів — полум’я охопило сарай. Власниця, літня жінка 1931 р.н., намагалася врятувати своє майно та самотужки загасити пожежу. Їй це не вдалося, — зазначають у ДСНС. — Сусіди витягли бабусю з осередку пожежі та надали першу допомогу, жінка отримала опіки рук і ніг".
Постраждалу госпіталізували до лікарні. Пожежу загальною площею 530 кв. м ліквідували рятувальники.