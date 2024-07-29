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Знищення російської гармати, скріншот відео
На Харківському напрямку FPV-дрон знищив російську 122-мм гармату (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n197782-na-harkivskomu-napryamku-fpv-dron-znyschyv-rosiysku-122-mm-garmatu-video.htmlРакурс
На Харківському напрямку FPV-дрон українських прикордонників уразив російську 122-мм гармату-гаубицю «Д-30».
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Відповідне відео сьогодні, 29 липня, опублікувала прес-служба Держприкордонслужби.
На відео, знятому камерою дрона, показано момент завдання удару по гарматі.
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