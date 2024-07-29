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Ліквідація російського загарбника, скріншот відео
Український дрон ліквідував російського снайпера (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n197780-ukrayinskyy-dron-likviduvav-rosiyskogo-snaypera-video.htmlРакурс
Український дрон скиданням вибухово пристрою знищив ворожого снайпера.
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Відповідне відео сьогодні, 29 липня, опубліковане у Telegram-каналі ударної групи 225-ї ОШБр «Чорний Лебідь».
Сьогодні ворожий снайпер отримав заряд з 500 металевих кульок прямо в хрюкало. Не часто вдається ліквідувати таку значущу ціль, — вказано в описі відео.