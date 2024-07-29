Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Ліквідація російського загарбника, скріншот відео

Український дрон ліквідував російського снайпера (ВІДЕО)

29 лип 2024, 16:59
999

Український дрон скиданням вибухово пристрою знищив ворожого снайпера.


.

Відповідне відео сьогодні, 29 липня, опубліковане у Telegram-каналі ударної групи 225-ї ОШБр «Чорний Лебідь».

Сьогодні ворожий снайпер отримав заряд з 500 металевих кульок прямо в хрюкало. Не часто вдається ліквідувати таку значущу ціль, — вказано в описі відео.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів