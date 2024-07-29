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Уничтожение российской пушки, скриншот видео
На Харьковском направлении FPV-дрон уничтожил российскую 122-мм пушку (ВИДЕО)https://racurs.ua/n197782-na-harkovskom-napravlenii-fpv-dron-unichtojil-rossiyskuu-122-mm-pushku-video.htmlРакурс
На Харківському напрямку FPV-дрон українських прикордонників уразив російську 122-мм гармату-гаубицю «Д-30».
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Відповідне відео сьогодні, 29 липня, опублікувала прес-служба Держприкордонслужби.
На відео, знятому камерою дрона, показано момент завдання удару по гарматі.
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