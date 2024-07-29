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Ракурс
Уничтожение российской пушки, скриншот видео

На Харьковском направлении FPV-дрон уничтожил российскую 122-мм пушку (ВИДЕО)

29 июл 2024, 17:57
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На Харківському напрямку FPV-дрон українських прикордонників уразив російську 122-мм гармату-гаубицю «Д-30».


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Відповідне відео сьогодні, 29 липня, опублікувала прес-служба Держприкордонслужби.

На відео, знятому камерою дрона, показано момент завдання удару по гарматі.

Источник: Ракурс


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