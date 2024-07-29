В Украине 30 июля не планируют отключать электроэнергию

https://racurs.ua/n197781-otkluchat-elektroenergiu-30-iulya-ne-planiruut-ukrenergo.html

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В Україні завтра, 30 липня, відключення електроенергії не прогнозуються.

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Про це повідомляє прес-служба «Укренерго».

Крім того, сьогодні, 29 липня, з 20.00 до 22.00 діятиме одна черга відключень. Раніше планувалося, що обмеження споживання діятимуть з 18.00 до 23.00.

Зазначається, що причиною скорочення графіків відключень є: