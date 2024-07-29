Ракурсhttps://racurs.ua/
В Украине 30 июля не планируют отключать электроэнергию
Отключать электроэнергию 30 июля не планируют — Укрэнергоhttps://racurs.ua/n197781-otkluchat-elektroenergiu-30-iulya-ne-planiruut-ukrenergo.htmlРакурс
В Україні завтра, 30 липня, відключення електроенергії не прогнозуються.
.
Про це повідомляє прес-служба «Укренерго».
Крім того, сьогодні, 29 липня, з 20.00 до 22.00 діятиме одна черга відключень. Раніше планувалося, що обмеження споживання діятимуть з 18.00 до 23.00.
Зазначається, що причиною скорочення графіків відключень є:
- зниження споживання через похолодання;
- повернення в роботу двох блоків АЕС.
Загрузка...