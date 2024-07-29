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В Україні 30 липня не планують відключати електроенергію
Відключати електроенергію 30 липня не планують — Укренергоhttps://racurs.ua/ua/n197781-vidkluchaty-elektroenergiu-30-lypnya-ne-planuut-ukrenergo.htmlРакурс
В Україні завтра, 30 липня, відключення електроенергії не прогнозуються.
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Про це повідомляє прес-служба «Укренерго».
Крім того, сьогодні, 29 липня, з 20.00 до 22.00 діятиме одна черга відключень. Раніше планувалося, що обмеження споживання діятимуть з 18.00 до 23.00.
Зазначається, що причиною скорочення графіків відключень є:
- зниження споживання через похолодання;
- повернення в роботу двох блоків АЕС.