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Ракурс
В Україні 30 липня не планують відключати електроенергію

Відключати електроенергію 30 липня не планують — Укренерго

29 лип 2024, 17:44
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В Україні завтра, 30 липня, відключення електроенергії не прогнозуються.


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Про це повідомляє прес-служба «Укренерго».

Крім того, сьогодні, 29 липня, з 20.00 до 22.00 діятиме одна черга відключень. Раніше планувалося, що обмеження споживання діятимуть з 18.00 до 23.00.

Зазначається, що причиною скорочення графіків відключень є:

  • зниження споживання через похолодання;
  • повернення в роботу двох блоків АЕС.

Джерело: Ракурс


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