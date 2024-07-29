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Последствия пожара сухостоя в Николаевской области, фото: ГСЧС

Более 260 пожаров вспыхнули в природных экосистемах Украины за сутки — ГСЧС (ФОТО)

29 июл 2024, 18:39
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У природних екосистемах України за останню добу виникла 261 пожежа, загальною площею 202,23 га.


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Про це сьогодні, 29 липня, повідомила прес-служба ДСНС.

Найбільшу кількість загорянь зафіксовано у:

  • Дніпропетровській області — 74 (51,92 га);
  • Харківській області — 29 (10,1 га);
  • Одеській області — 27 (13,1 га).

Зокрема, сьогодні у місті Новий Буг Баштанського району Миколаївської області у такій пожежі ледь не загинула літня жінка.

Поруч із житловим сектором загорілася трава, вогонь перекинувся на один із дворів — полум’я охопило сарай. Власниця, літня жінка 1931 р.н., намагалася врятувати своє майно та самотужки загасити пожежу. Їй це не вдалося, — зазначають у ДСНС. — Сусіди витягли бабусю з осередку пожежі та надали першу допомогу, жінка отримала опіки рук і ніг".

Постраждалу госпіталізували до лікарні. Пожежу загальною площею 530 кв. м ліквідували рятувальники.

Наслідки пожежі сухостою на Миколаївщині, фото: ДСНС

Источник: Ракурс


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