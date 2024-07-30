Венгрия без лишнего публичного объявления упростила условия въезда для россиян и белорусов

https://racurs.ua/n197793-vengriya-ispodtishka-uprostila-usloviya-vezda-dlya-rossiyan-i-belorusov.html

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Угорщина без зайвого публічного оголошення спростила умови в’їзду для росіян і білорусів.

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Deutsche Welle пише, що після візиту прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана до Москви Будапешт включив громадян рф і білорусі в програму так званої «національної карти». Її отримують ті, хто подає документи для працевлаштування в Угорщині на два роки з можливістю продовження.

Справа у тому, що спеціальної перевірки володарів «національної карти» на європейському рівні не проводять, зазначає німецьке видання RND. І це вже викликало занепокоєння у сусідів Угорщини. Видання нагадує, що навесні угорський уряд оголосив, що очікує на близько 65 тисяч заробітчан із сім’ями.

Євродепутат від ФРН Сергій Лагодинський в інтерв’ю RND зазначив, що дозволити в’їжджати в країну ЄС без перевірки в ситуації, коли російська влада робить усе можливе, щоб послабити Європу за допомогою гібридних атак, — неправильний шлях. Водночас він також вважає неправильним «таврувати всіх російських громадян».