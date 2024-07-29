Пентагон раскрыл детали нового оборонного пакета для Украины на 1,5 млрд долларов

Пентагон раскрыл детали нового оборонного пакета для Украины на 1,5 млрд долларовhttps://racurs.ua/n197792-pentagon-vskryl-detali-novogo-oboronnogo-paketa-dlya-ukrainy-na-1-5-mlrd-dollarov.htmlРакурс
Україна отримає від США додаткову безпекову допомогу для задоволення критичних потреб України в сфері безпеки та оборони.
Про це сьогодні, 29 липня, повідомила прес-служба Міноборони США.
Допомога включатиме:
- пакет у 200 млн дол. у межах президентських повноважень зі скорочення озброєнь (тобто відповідне озброєння надійде безпосередньо зі складів армії США) для забезпечення України ключовими засобами, зокрема ракетами ППО; боєприпасами для РСЗВ та артилерії і протитанковою зброєю;
- пакет у приблизно 1,5 млрд дол. в межах Ініціативи сприяння безпеці в Україні (USAI).
У межах пакету USAI на 1,5 млрд дол. Україна отримає:
- боєприпаси для зенітно-ракетних комплексів NASAMS;
- боєприпаси ППО малої та середньої дальності;
- ракети ППО RIM-7;
- обладнання для радіоелектронної боротьби;
- боєприпаси для HIMARS;
- артилерійські снаряди калібру 155 мм і 105 мм;
- мінометні снаряди калібру 120 мм;
- високоточні авіаційні боєприпаси;
- важкі протитанкові керовані ракети TOW;
- переносні протитанкові комплекси Javelin і AT-4;
- стрілецьку зброю;
- вибухові речовини, обладнання та боєприпаси для підриву;
- захищені системи зв’язку;
- послуги комерційних супутникових зображень;
- запчастини, технічне обслуговування та підтримку, а також інше допоміжне обладнання.
Зазначається, що це вже 20-й пакет USAI Адміністрації президента США Джо Байдена та 62-й другий транш обладнання, яке буде надано Україні з запасів Міністерства оборони США з серпня 2021 року.
Сполучені Штати продовжуватимуть працювати разом із приблизно 50 членами Альянсу та партнерами, щоб гарантувати, що відважні захисники України отримають критичні можливості, необхідні для боротьби з російською агресією, — наголошують у Пентагоні.
Нагадаємо, раніше сьогодні у Білому дому оголосили про пакет безпекової допомоги для України у розмірі до 200 млн доларів за програмою спеціальних президентських повноважень.