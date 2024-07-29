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Ракурс
Украина получит новый пакет помощи от США на 1,5 млрд долл., фото: «Главком»

Пентагон раскрыл детали нового оборонного пакета для Украины на 1,5 млрд долларов

29 июл 2024, 23:00
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Україна отримає від США додаткову безпекову допомогу для задоволення критичних потреб України в сфері безпеки та оборони.


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Про це сьогодні, 29 липня, повідомила прес-служба Міноборони США.

Допомога включатиме:

  • пакет у 200 млн дол. у межах президентських повноважень зі скорочення озброєнь (тобто відповідне озброєння надійде безпосередньо зі складів армії США) для забезпечення України ключовими засобами, зокрема ракетами ППО; боєприпасами для РСЗВ та артилерії і протитанковою зброєю;
  • пакет у приблизно 1,5 млрд дол. в межах Ініціативи сприяння безпеці в Україні (USAI).

У межах пакету USAI на 1,5 млрд дол. Україна отримає:

  • боєприпаси для зенітно-ракетних комплексів NASAMS;
  • боєприпаси ППО малої та середньої дальності;
  • ракети ППО RIM-7;
  • обладнання для радіоелектронної боротьби;
  • боєприпаси для HIMARS;
  • артилерійські снаряди калібру 155 мм і 105 мм;
  • мінометні снаряди калібру 120 мм;
  • високоточні авіаційні боєприпаси;
  • важкі протитанкові керовані ракети TOW;
  • переносні протитанкові комплекси Javelin і AT-4;
  • стрілецьку зброю;
  • вибухові речовини, обладнання та боєприпаси для підриву;
  • захищені системи зв’язку;
  • послуги комерційних супутникових зображень;
  • запчастини, технічне обслуговування та підтримку, а також інше допоміжне обладнання.

Зазначається, що це вже 20-й пакет USAI Адміністрації президента США Джо Байдена та 62-й другий транш обладнання, яке буде надано Україні з запасів Міністерства оборони США з серпня 2021 року.

Сполучені Штати продовжуватимуть працювати разом із приблизно 50 членами Альянсу та партнерами, щоб гарантувати, що відважні захисники України отримають критичні можливості, необхідні для боротьби з російською агресією, — наголошують у Пентагоні.

Нагадаємо, раніше сьогодні у Білому дому оголосили про пакет безпекової допомоги для України у розмірі до 200 млн доларів за програмою спеціальних президентських повноважень.

Источник: Ракурс


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