Ольга Харлан завоевала первую медаль Украины на Олимпиаде-2024

Ольга Харлан, фото: НОК Украины

https://racurs.ua/n197791-olga-harlan-zavoevala-pervuu-medal-ukrainy-na-olimpiade-2024.html

Ракурс

Ольга Харлан принесла Україні першу медаль Олімпійських ігор-2024 у Парижі — перемогла у «бронзовому» матчі особистого турніру з фехтування на шаблях.

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Про це повідомляє «Суспільне.Спорт».

Зазначається, що серед шаблісток у Парижі стартували три українки, дві з яких — Аліна Комащук та Олена Кравацька — вибули в першому раунді основної сітки.

Харлан же, здобувши впевнені перемоги над японкою Шіхомі Фукушимою (15:9), азербайджанкою Анною Баштою (15:6) та угоркою Анною Мартон (15:7), у поєдинку за місце у фіналі поступилася другому номеру світового рейтингу француженці Сарі Бальцер (7:15).

У «бронзовому» фіналі суперницею Харлан стала кореянка Чой Себін, котру українка здолала з результатом 15:14.

Здобута «бронза» стала восьмою медаллю Олімпійських ігор з фехтування в історії України та п’ятою медаллю в олімпійській кар'єрі Харлан — після «золота» 2008 року і «срібла» 2016 року у командному турнірі та двох бронзових нагород в особистих змаганнях (2012 і 2016 роки).

Таким чином, за кількістю нагород усіх ґатунків вона повторила олімпійський рекорд України, що досі належав плавчині Яні Клочковій, — п’ять медалей.

Джерело: «Суспільне.Спорт»