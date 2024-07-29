В Киеве растет заболеваемость COVID-19, фото:

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У Києві останніми тижнями значно підвищився рівень захворюваності на коронавірусну хворобу COVID-19 — у липні зареєстрували 900 випадків COVID-19, тоді як у червні їхня кількість становила менше ніж 200.

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Про це розповіла директор Департаменту охорони здоров’я КМДА Валентина Гінзбург, повідомляє Офіційний портал Києва.

Також, у порівнянні з початком липня, збільшилася кількість госпіталізацій через коронавірус:

станом на 1 липня в медичних закладах столиці перебували 20 хворих із діагнозом COVID-19 та один з підозрою;

станом на ранок 29 липня таких пацієнтів було вже 73.

Причому в середньому до лікарень наразі потрапляє близько 20 осіб за добу, — наголошує Гінзбург. — Нагадаю, що ушпиталюють саме у складних випадках перебігу хвороби. На жаль, серед таких важких хворих — 18 дітей.

Зазначається, що з початку року від COVID-19 у столиці померли 52 особи.

Гінзбург наголошує, що знизити ризики зараження коронавірусом можна, дотримуючись таких правил:

слідкувати за особистою гігієною, мити руки та користуватися дезінфекційними засобами;

уникати закритих приміщень з великою скупченістю людей;

часто провітрювати приміщення та проводити вологе прибирання вдома і на роботі.

Та, головне, категорично дотримуватися правила — «Захворів — сиди вдома!». Відчули нездужання — за можливості максимально самоізолюйтеся. Адже COVID, навіть з легким перебігом хвороби, для зараженої вами людини зі слабким імунітетом (дитини, вагітної, хронічного хворого, людини старшого віку) може стати смертельним, — наголошує Гінзбург.

Гінзбург зазначила, що і для дітей, і для дорослих потрібно зробити тест, щоб точно розуміти, яку стратегію лікування обрати.