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Уничтоженный российский дрон, скриншот видео
На Волчанском направлении уничтожили российский дрон Zala (ВИДЕО)https://racurs.ua/n197789-na-volchanskom-napravlenii-unichtojili-rossiyskiy-dron-zala-video.htmlРакурс
На Вовчанському напрямку українські прикордонники напрямку знищили ворожий розвідувальний дрон Zala.
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Відповідне відео сьогодні, 29 липня, опублікувала прес-служба ДПСУ.
БпЛА Zala розвідку завершив: прикордонники-зенітники бригади «Гарт» на Вовчанському напрямку знищили ворожий дрон, — вказано в описі відео.
На відео показані палаючі уламки, які залишилися від збитого російського дрона.
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