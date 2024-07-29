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Ракурс
Уничтоженный российский дрон, скриншот видео

На Волчанском направлении уничтожили российский дрон Zala (ВИДЕО)

29 июл 2024, 21:29
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На Вовчанському напрямку українські прикордонники напрямку знищили ворожий розвідувальний дрон Zala.


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Відповідне відео сьогодні, 29 липня, опублікувала прес-служба ДПСУ.

БпЛА Zala розвідку завершив: прикордонники-зенітники бригади «Гарт» на Вовчанському напрямку знищили ворожий дрон, — вказано в описі відео.

На відео показані палаючі уламки, які залишилися від збитого російського дрона.

Источник: Ракурс


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