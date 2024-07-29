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ВСУ поразили ряд подстанций в россии, фото: Генштаб ВСУ

Силы обороны Украины поразили ряд электроподстанций в Курской области рф — Генштаб

29 июл 2024, 20:58
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Сили оборони України завдали чергового удару по важливих об'єктах ворога на території рф.


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Зокрема, нещодавно було уражено низку тягових електропідстанцій російських загарбників в Курській області. Про це сьогодні, 29 липня, повідомила прес-служба Генштабу ЗСУ.

Наявна інформація про роботу в області систем ППО противника та вибухи в районах щонайменше чотирьох підстанцій, — зазначають у Генштабі. Як результат, фіксуються перебої з електропостачанням в Понировському, Курському та Солнцевському районах Курської області.

Зазначається, що ураження здійснювали сили і засоби Центру спеціальних операцій «А» Служби безпеки України (ЦСО «А» СБУ) у взаємодії з іншими складовими Сил оборони.

Російська промисловість, яка працює на війну проти України є законною ціллю для наших військ, — наголошують у Генштабі. — Вказані об'єкти, поміж іншим забезпечують функціонування залізниці рф, що здійснює перевезення озброєння та військової техніки для підтримки своєї окупаційної армії.

У Генштабі ЗСУ наголошують, що заходи з підриву воєнно-економічного потенціалу ворога продовжуватимуться до припинення загарбниками збройної агресії проти українського народу.

Источник: Ракурс


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