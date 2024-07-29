ЗСУ вразили низку підстанцій у росії, фото: Генштаб ЗСУ

https://racurs.ua/ua/n197788-syly-oborony-ukrayiny-vrazyly-nyzku-elektropidstanciy-u-kurskiy-oblasti-rf-genshtab.html

Ракурс

Сили оборони України завдали чергового удару по важливих об'єктах ворога на території рф.

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Зокрема, нещодавно було уражено низку тягових електропідстанцій російських загарбників в Курській області. Про це сьогодні, 29 липня, повідомила прес-служба Генштабу ЗСУ.

Наявна інформація про роботу в області систем ППО противника та вибухи в районах щонайменше чотирьох підстанцій, — зазначають у Генштабі. Як результат, фіксуються перебої з електропостачанням в Понировському, Курському та Солнцевському районах Курської області.

Зазначається, що ураження здійснювали сили і засоби Центру спеціальних операцій «А» Служби безпеки України (ЦСО «А» СБУ) у взаємодії з іншими складовими Сил оборони.

Російська промисловість, яка працює на війну проти України є законною ціллю для наших військ, — наголошують у Генштабі. — Вказані об'єкти, поміж іншим забезпечують функціонування залізниці рф, що здійснює перевезення озброєння та військової техніки для підтримки своєї окупаційної армії.

У Генштабі ЗСУ наголошують, що заходи з підриву воєнно-економічного потенціалу ворога продовжуватимуться до припинення загарбниками збройної агресії проти українського народу.