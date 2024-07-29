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Знищений російський дрон, скріншот відео
На Вовчанському напрямку знищили російський дрон Zala (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n197789-na-vovchanskomu-napryamku-znyschyly-rosiyskyy-dron-zala-video.htmlРакурс
На Вовчанському напрямку українські прикордонники напрямку знищили ворожий розвідувальний дрон Zala.
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Відповідне відео сьогодні, 29 липня, опублікувала прес-служба ДПСУ.
БпЛА Zala розвідку завершив: прикордонники-зенітники бригади «Гарт» на Вовчанському напрямку знищили ворожий дрон, — вказано в описі відео.
На відео показані палаючі уламки, які залишилися від збитого російського дрона.
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