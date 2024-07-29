Захворюваність на COVID-19 у Києві зросла вчетверо — КМВАhttps://racurs.ua/ua/n197790-zahvoruvanist-na-covid-19-u-kyievi-zrosla-vchetvero-kmva.htmlРакурс
У Києві останніми тижнями значно підвищився рівень захворюваності на коронавірусну хворобу COVID-19 — у липні зареєстрували 900 випадків COVID-19, тоді як у червні їхня кількість становила менше ніж 200.
Про це розповіла директор Департаменту охорони здоров’я КМДА Валентина Гінзбург, повідомляє Офіційний портал Києва.
Також, у порівнянні з початком липня, збільшилася кількість госпіталізацій через коронавірус:
- станом на 1 липня в медичних закладах столиці перебували 20 хворих із діагнозом COVID-19 та один з підозрою;
- станом на ранок 29 липня таких пацієнтів було вже 73.
Причому в середньому до лікарень наразі потрапляє близько 20 осіб за добу, — наголошує Гінзбург. — Нагадаю, що ушпиталюють саме у складних випадках перебігу хвороби. На жаль, серед таких важких хворих — 18 дітей.
Зазначається, що з початку року від COVID-19 у столиці померли 52 особи.
Гінзбург наголошує, що знизити ризики зараження коронавірусом можна, дотримуючись таких правил:
- слідкувати за особистою гігієною, мити руки та користуватися дезінфекційними засобами;
- уникати закритих приміщень з великою скупченістю людей;
- часто провітрювати приміщення та проводити вологе прибирання вдома і на роботі.
Та, головне, категорично дотримуватися правила — «Захворів — сиди вдома!». Відчули нездужання — за можливості максимально самоізолюйтеся. Адже COVID, навіть з легким перебігом хвороби, для зараженої вами людини зі слабким імунітетом (дитини, вагітної, хронічного хворого, людини старшого віку) може стати смертельним, — наголошує Гінзбург.
Гінзбург зазначила, що і для дітей, і для дорослих потрібно зробити тест, щоб точно розуміти, яку стратегію лікування обрати.
Тож алгоритм дій має бути наступним: захворіли — залишилися вдома — звернулися до лікаря — протестувалися та неухильно дотримуєтесь всіх рекомендацій до повного одужання, — наголосила вона.